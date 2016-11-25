валюта
СпецтемаУ меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

Блогер про загострення в Сирії: навряд турки пробачать Путіну обман

Блогер про загострення в Сирії: навряд турки пробачать Путіну обман
Блогер Олександр Коваленко уважно спостерігає за ситуацією в Сирії. Останню сутичку турецьких збройних сил з військами, підконтрольними Асаду, він називає безпрецедентним поворотом, - про це replyua.net інформує з посиланням на Фейсбук експерта.

Кількома днями раніше сирійські урядові ВПС завдали бомбового удару по позиціях повстанців та турецьких військ у місті Ель-Баб. Троє турків загинули, ще десятеро солдатів отримали поранення різних ступенів тяжкості. Дійсно, рано чи пізно вояки Асада та Ердогана мали зіткнутись, але ця ситуація має доволі неприємний характер. Так, напередодні з офіційним візитом до Москви прибув генерал турецьких збройних сил Хулусі Акар та очільник розвідки Хакан Фідан. Точний зміст переговорів невідомий, але з огляду на активізацію Анкари у напрямку Ель-Баба, здається, було досягнуто домовленостей щодо закріплення турків у цьому місті.

І вже наступного дня турки зазнають ударів сирійських ВПС! При чому, пожвавлення піхоти та артилерії Асада дає підстави думати, що бомбардування не було «помилкою пілота». Відтак, росіяни обманули турків, і останні навряд чи «проковтнуть» цю образу. Так чи інакше, Ель-Баб буде взято турками. І це потягне грандіозні наслідки для їх противників, які явно не володіють перевагою у цій боротьбі, - прогнозує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
25 ноя 2016
9564

Невзоров: Константинопольський патріарх надав перевагу Парубію перед Московським патріархом Кирилом

Російський публіцист Олександр Невзоров поділився цікавим спостереженням щодо того, яке місце займають на шкалі пріоритетів Патріарха Константинопольського Варфоломія очільник РПЦ Патріарх Кирило і


Последние новости

Портніков: танець Путіна з ядерною бомбою як свідчення його остаточної поразки

Чергова російська «духовність» - очільника храму засудили за зґвалтування

Росія готується захоплювати Мінськ?

Українці надають допомогу Ізраїлю – Геращенко

Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Прес-конференція колаборанта, який віддав свою країну людожеру - соцмережі

Російський анекдот: «Роснафта» позичає грошей щоб розрахуватись з поточними боргами – блогер

Блогер про загострення в Сирії: навряд турки пробачать Путіну обман

Портников: Украину контролирует международный преступный синдикат

Поляки вирішили не чекати поки досміються «Іскандери» - блогер

Путин подарил российское гражданство голливудскому актеру

Думаєте, справа тільки в кругляку? – блогер

Блогер висміяв «донецьких терористів»: у Донецьку немає беззаконня

Блогер висміяв російську владу: ви їм погрожуєте, а вони знають про вас все

Портніков: боятись потрібно не Януковича

Оккупационные власти Крыма констатировали беспрецедентный уровень коррупции

«Блакитна кров» російських збройних сил у землі Донбасу – блогер

Пожары в Израиле охватили полстраны

Саакашвілі спробує зібрати Майдан - блогер

В Крыму стали гораздо больше выпивать

 Новости за день