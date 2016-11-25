Блогер про загострення в Сирії: навряд турки пробачать Путіну обман

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Блогер Олександр Коваленко уважно спостерігає за ситуацією в Сирії. Останню сутичку турецьких збройних сил з військами, підконтрольними Асаду, він називає безпрецедентним поворотом, - про це replyua.net інформує з посиланням на Фейсбук експерта.Кількома днями раніше сирійські урядові ВПС завдали бомбового удару по позиціях повстанців та турецьких військ у місті Ель-Баб. Троє турків загинули, ще десятеро солдатів отримали поранення різних ступенів тяжкості. Дійсно, рано чи пізно вояки Асада та Ердогана мали зіткнутись, але ця ситуація має доволі неприємний характер. Так, напередодні з офіційним візитом до Москви прибув генерал турецьких збройних сил Хулусі Акар та очільник розвідки Хакан Фідан. Точний зміст переговорів невідомий, але з огляду на активізацію Анкари у напрямку Ель-Баба, здається, було досягнуто домовленостей щодо закріплення турків у цьому місті.І вже наступного дня турки зазнають ударів сирійських ВПС! При чому, пожвавлення піхоти та артилерії Асада дає підстави думати, що бомбардування не було «помилкою пілота». Відтак, росіяни обманули турків, і останні навряд чи «проковтнуть» цю образу. Так чи інакше, Ель-Баб буде взято турками. І це потягне грандіозні наслідки для їх противників, які явно не володіють перевагою у цій боротьбі, - прогнозує блогер.