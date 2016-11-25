Путин подарил российское гражданство голливудскому актеру

Информационное агентство Reuters пишет, что сегодня Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации еще одному всемирно известному актеру западного кино, – об этом передает replyua.net.
Сегодня Владимир Путин вручил паспорт гражданина РФ голливудскому актеру Стивену Сигалу. Президент России заявил: «Надеюсь, он будет служить символом долгожданного улучшения «капризных» отношений между Москвой и Вашингтоном». Церемония натурализации Сигала торжественно прошла в Кремле. Вручая актеру паспорт, Путин добавил: «Я хочу поздравить вас и выразить надежду, что этот еще один, пусть и небольшой, жест станет признаком постепенной нормализации отношений между нашими странами». Также Путин поинтересовался у Сигала: «How do you do?», тот ответил, что «все хорошо», и добавил: «Мы поговорим позже. Для меня это большая честь - быть здесь».
Примечательно, что Путин является поклонником того вида боевых искусств, которые Сигал часто практикует в своих голливудских боевиках. Западные СМИ пишут, что получение российского гражданства Сигала выгодно и для актера, и для России – Кремль в очередной раз продемонстрировал свои «теплые чувства» к США, а Сигал набрал несколько пунктов рейтинга, приобретая скандальную известность.
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