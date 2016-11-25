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Янукович обурений таким початком допиту (ВІДЕО)

Янукович обурений таким початком допиту (ВІДЕО)
Колишній президент України Віктор Янукович, який на даний момент перебуває у Ростовському обласному суді, закликає не переносити судове засідання та провести його допит у визначений час. Як передає replyua.net, про це президент-втікач заявив, коли його запитали, чи може він прибути для проведення допиту до цього ж самого суду 2-го грудня поточного року в той самий час.

Януковичу пояснили, що необхідність такого перенесення викликана проблемою, через яку з Лук’яновського слідчого ізолятора не можуть вивезти п’ятьох екс-беркутівців, без яких проводити судове засідання неможливо. В свою чергу колишній президент України заявив українською мовою, що для організації цього заходу було витрачено багато зусиль та часу, і тому переносити його не потрібно.

«Звертаюся до вас, ваша честь: при будь-яких обставинах провести це судове засідання сьогодні, як це було заплановано ще майже з початку місяця», - сказав Янукович. Він наголосив, що це була його ініціатива, це було його рішення прийти до суду та дати свідчення в якості свідка. «Тому закликаю не підривати проведення допиту. Потрібно встановити істину», - заявив Янукович. Він також закликав покарати всіх винних у блокуванні даного процесу.

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