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Держдеп вигадав новий спосіб стримування РФ

Держдеп вигадав новий спосіб стримування РФ
Зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів Америки зробило чергову заяву, спрямовану на стримування агресивної поведінки російських збройних сил у сирійському конфлікті, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації інтернет-ресурсу «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, речник Державного департаменту США Марк Тонер оприлюднив заяву, у якій закликає європейські морські держави не сприяти російській агресії. За його словами, кожна держава самостійно вирішує питання про те, які судна варто впускати до своїх портів, проте на російські танкери потрібно звернути додаткову увагу. На думку дипломата, російські кораблі перевозять паливо, яке потім використовується авіацією для завдання ударів по мирних мешканцях. Відтак, Тонер попросив європейців не долучатись до вбивств мирного населення.

У Російській Федерації вже прореагували на таку заяву. Так, за словами речника російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова, на російську авіаційну групу в Сирії не поширюються жодні санкційні обмеження, тому їх судна і далі будуть здійснювати перевезення палива акваторією Середземного моря для заправки своїх винищувачів.
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