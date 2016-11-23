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Політолог вказав на перші ознаки кризи в Кремлі

Політолог вказав на перші ознаки кризи в Кремлі
Політолог Андрій Піонтковський розповів, що саме вказує на те, що Кремль зараз переживає період гострої кризи, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали інтернет-порталу «Каспаров.ру».

За словами Піонтковського, вже зараз можна спостерігати ознаки того, що вплив Путіна доволі сильно ослаб – наприклад, гострий непослух силових структур. Так, нещодавно ФСБ вступило у конфлікт з Кадировим. Путін був змушений стати на сторону останнього, інакше могла б початись Третя чеченська війна, до якої режим явно не готовий. Тим не менш, господар Кремля був змушений дати силовикам якийсь «приз» - і ним став очільник Міністерства економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, якого затримали напередодні. Варто зауважити, що, незважаючи на спроби силовиків «замазати» Путіна, вказавши, що він особисто дав вказівку на затримання, останній не поспішає коментувати цю справу.

Піонтковський вважає, що пом’якшення запобіжного заходу щодо Улюкаєва стало єдиним проявом путінського втручання. На думку політолога, наступною «жертвою» ФСБ цілком може стати Герман Греф – ще один «системний ліберал» на службі Кремля. Тим не менш, апетити силовиків будуть зростати у геометричній прогресії, і Путін скоро взагалі втратить контроль над ситуацією.
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