В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции, заявил о том, что в России рассчитывают на США и надеются, что Дональд Трамп проявит «логику» и признает тот факт, что Грузия и Украина являются сферами влияния Кремля, сообщает replyua.net со ссылкой на Газета.ру.
Калашников дал интервью, в котором отметил, что заявления Трампа, сделанные во время избирательной компании, указывают на эти ожидания, однако лишь время покажет, как будет действовать новый американский президент. «Трамп стал первым президентом США за последние годы, заявившим о том, что Америка не может распространять свое влияние везде. Трамп считает, что это влияние должно осуществляться лишь в тех странах, где у США собственные интересы. На Грузию и Украину они не распространяются. И это абсолютно правильная логика», считает Калашников.
Также, по его мнению, все те задумки Трампа, которые он высказывал ранее, могут осуществиться лишь через продолжительное время, поскольку на республиканца обязательно будут оказывать давление.
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