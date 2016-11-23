валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»
Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции, заявил о том, что в России рассчитывают на США и надеются, что Дональд Трамп проявит «логику» и признает тот факт, что Грузия и Украина являются сферами влияния Кремля, сообщает replyua.net со ссылкой на Газета.ру.

Калашников дал интервью, в котором отметил, что заявления Трампа, сделанные во время избирательной компании, указывают на эти ожидания, однако лишь время покажет, как будет действовать новый американский президент. «Трамп стал первым президентом США за последние годы, заявившим о том, что Америка не может распространять свое влияние везде. Трамп считает, что это влияние должно осуществляться лишь в тех странах, где у США собственные интересы. На Грузию и Украину они не распространяются. И это абсолютно правильная логика», считает Калашников.

Также, по его мнению, все те задумки Трампа, которые он высказывал ранее, могут осуществиться лишь через продолжительное время, поскольку на республиканца обязательно будут оказывать давление.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день