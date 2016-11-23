Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Публицист Виталий Портников пишет, что заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что Москва может ударить по принадлежавшим НАТО объектам, непосредственно раскрывает истинные цели его внешней политики, сообщает replyua.net. Между тем, в течение многих лет украинские политики и эксперты всячески старались раскрыть глаза странам Запада на то, что Путин не рассматривает только Украину в качестве своей основной цели – здесь это площадка для войны с НАТО, а если быть точнее, с Соединенными Штатами. А сейчас от российского президента прозвучало то, о чем в Киеве говорили много лет – он готов нанести удар по Североатлантическому альянсу. Очевидно, что если бы Украина не начала противостоять Путину, если бы украинские солдаты не остановили боевиков на Донбассе, удар Кремля по Западу себя ждать не заставил бы.
Главная цель Путина – начать войну с Западом. А у Запада осталась только одна возможность выжить – способствовать прекращению существования режима Путина, который продолжает ему угрожать ракетами. И здесь на кону стоит не территориальная целостность Украины, не изгнание из Донбасса и Крыма оккупационных властей. Запад должен остановить Путина, если заинтересован в продолжении своего же существования.
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