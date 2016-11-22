Згоди щодо "дорожньої карти" по Донбасу на сьогоднішній день немає - МЗС РФ



Дата наступної зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» на сьогоднішній день досі залишається невизначеною. Про це сьогодні, 22-го листопада, розповів керівник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Лавров Сергій, пише російське видання «ТАСС»,



«Глави Міністерств закордонних справи Німеччини, Франції, Російської Федерації та України регулярно контактують між собою. Проведення зустрічі міністрів зовнішньополітичних відомств в «нормандському форматі» зумовлене наявністю «дорожньої карти» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яку б можна було розібрати, проаналізувати та ухвалити», - розповів він.



«На сьогоднішній день ми не бачимо жодних проривів у даному питанні. Ми не знаходимо спільної мови з українською стороною», - сказав Лавров. Як відомо, перед цим міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявляв, що між Україною та Російською Федерацією немає спільного бачення стосовно так званої «дорожньої карти», яка б стала інструкцією для подолання збройного протистояння в зоні

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Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда Дата наступної зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» на сьогоднішній день досі залишається невизначеною. Про це сьогодні, 22-го листопада, розповів керівник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Лавров Сергій, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net «Глави Міністерств закордонних справи Німеччини, Франції, Російської Федерації та України регулярно контактують між собою. Проведення зустрічі міністрів зовнішньополітичних відомств в «нормандському форматі» зумовлене наявністю «дорожньої карти» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яку б можна було розібрати, проаналізувати та ухвалити», - розповів він.«На сьогоднішній день ми не бачимо жодних проривів у даному питанні. Ми не знаходимо спільної мови з українською стороною», - сказав Лавров. Як відомо, перед цим міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявляв, що між Україною та Російською Федерацією немає спільного бачення стосовно так званої «дорожньої карти», яка б стала інструкцією для подолання збройного протистояння в зоні АТО , встановлювала правила проведення місцевих виборів та регламентувала контроль на кордоні з РФ.