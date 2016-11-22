валюта
СпецтемаХодорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Згоди щодо "дорожньої карти" по Донбасу на сьогоднішній день немає - МЗС РФ

Згоди щодо "дорожньої карти" по Донбасу на сьогоднішній день немає - МЗС РФ
Дата наступної зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» на сьогоднішній день досі залишається невизначеною. Про це сьогодні, 22-го листопада, розповів керівник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Лавров Сергій, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.

«Глави Міністерств закордонних справи Німеччини, Франції, Російської Федерації та України регулярно контактують між собою. Проведення зустрічі міністрів зовнішньополітичних відомств в «нормандському форматі» зумовлене наявністю «дорожньої карти» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яку б можна було розібрати, проаналізувати та ухвалити», - розповів він.

«На сьогоднішній день ми не бачимо жодних проривів у даному питанні. Ми не знаходимо спільної мови з українською стороною», - сказав Лавров. Як відомо, перед цим міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявляв, що між Україною та Російською Федерацією немає спільного бачення стосовно так званої «дорожньої карти», яка б стала інструкцією для подолання збройного протистояння в зоні АТО, встановлювала правила проведення місцевих виборів та регламентувала контроль на кордоні з РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
18994

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
13162

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

Що буде далі між Порошенком та Трампом? - АП

Придут ли в 2018 году в Киев Деды Морозы от Жириновского - мнение эксперта

В Украине резко дорожают спиртные напитки

Міноборони: Затримання дезертирів проходило в рамках закону

Чубаров: Путин уйдет раньше времени, которое он себе отвел

Демонстрация силы: Россия разместила на Курилах новейшие ракетные комплексы

На Ани Лорак напал российский фанат

Новини з зони АТО за минулу добу (21.11.16)

Новини про допит Януковича

В Украине продолжает увеличиваться средний размер субсидий

Щоб уникнути оподаткування, неприбуткові організації мають змінити статут до 2017 року

Альтернативы Кучме в переговорах по Донбассу нет – АП

Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры

Стратегія по Криму буде готова тільки в 2017 році

Эксперт: Путин кинет Трампа при первой возможности

У 2016 році до ДПСУ звернулися 54 росіян з проханням надати статус біженця

Командир полка «Азов» призвал нанести мощный удар по «ДНР»

Згоди щодо "дорожньої карти" по Донбасу на сьогоднішній день немає - МЗС РФ

Внезапно «заболел»: Улюкаев вызвал на дом «скорую помощь»

Эксперт назвал условия, при которых Украина сможет стать членом НАТО

 Новости за день