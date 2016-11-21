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Сотник: история о крещении Путина - его собственный креатив

Сотник: история о крещении Путина - его собственный креатив
Как передает replyua.net, Александр Сотник на своей странице в Facebook пишет, что легенда о тайном крещении Владимира Путина отцом патриарха Кирилла – сущий бред. «Надо было действительно умом тронуться, чтобы придумать такую невообразимую историю. Видимо, к празднику РПЦ в Кремле подготовили особенно изощренную и душещипательную ложь».

Сотник сообщает: «В канун 70-го дня рождения Российской православной церкви Владимир Путин ударился в откровения и поведал миру трогательную историю о том, как его мать тайком притащила его, ни черта не соображающего, в храм, где его окунул в купель, не утопивши, добрый бородатый батюшка». Журналист иронизирует: «И вот теперь, когда развеялся смрад десятилетий, выяснилось, что батюшка тот - не кто иной, как отец Владимира Гундяева. Вот как причудливо тасуется церковно-приходская спец-колода».

Сотник подчеркивает: «Эта сказка настолько невообразимая и несуразная, что, либо в кабинетах на Лубянке совсем уже умом двинулись, сочиняя подобную чепуху «для внутреннего употребления», либо это - лично «Путинский креатив», за который глава российского государства может быть удостоен звания «лучшего сказочника».
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