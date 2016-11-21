Кирило зробив скандальну заяву щодо УПЦ

Патріарх Православної церкви Московського патріархату Кирило каже, що він зробить все необхідне для того, щоб не втратити вплив на Українську православну церкву. Про це він заявив сьогодні, 21-го листопада, під час свого виступу в храмі Христа Спасителя у Москві з нагоди свого ювілею (70-річчя), пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Ми не залишимо наших українських братів віч-на-віч з проблемами, які на сьогоднішній день створює офіційний Київ. Ми ніколи не підемо на компроміс щодо зміни священних канонів нашої церкви. Адже Київ – це духовна столиця всієї Святої Русі. Це як Мцхета для Грузії, або як Косово для Сербії», - заявив Кирило.
Він переконаний, що на сьогоднішній день українська влада хоче втягнути Українську православну церкву до глибокого конфлікту, який несе за собою розділення суспільства та зробить її (УПЦ) заручницею цієї ситуації. «Наразі в Україні ігноруються судові рішення, відбувається насильницьке захоплення храмів, проти церкви ведеться агресивна політична кампанія. Українська влада приймає закони, які поставлять у скрутне становище всю православну громаду цієї держави. Головну підтримку цьому нищівному процесу дають депутати-теїсти та депутати-католики», - вважає московський патріарх.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым