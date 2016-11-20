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СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Портников: и все-таки они очень наивные и забывчивые

Портников: и все-таки они очень наивные и забывчивые
Радость россиян в связи с победой Трампа выглядит очень смешно, и можно говорить о том, что она не обоснована. Как передает replyua.net, такое мнение изданию «7 Дней» высказал Виталий Портников.

По словам журналиста, ни Трамп, ни любой другой республиканец не посчитает, что личные интересы президента РФ намного важнее интересов США. «При Трампе отношения между двумя странами улучшатся лишь в случае, если американское влияние исчезнет, и тогда Путин начнет делать все, что ему захочется, но это никогда не произойдет», пишет Портников. Журналист напомнил, что после победы Обамы на выборах россиянах радовались примерно также, и тогда Обама заявлял, что готов к диалогу с Россией, и даже его госсекретарь (Хиллари Клинтон) говорила о перезагрузке, но ничего такого не случилось.

«Очень наивная и преждевременная радость. Сейчас радуются тому, что уходит эпоха Обамы, а, когда Обама приходил, как сейчас приходит Трамп, радовались тому, что уходит эпоха Буша. Дело в том, что это не Вашингтон ухудшил отношения с Москвой, а сама Москва», отметил журналист.
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