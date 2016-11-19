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Нові звірства російських військових у Сирії

Нові звірства російських військових у Сирії
Сирійські урядові війська, підконтрольні діючому президенту Башару аль-Асаду, за підтримки російських збройних сил, продовжують завдавати ударів по гуманітарних об’єктах у районі міста Алеппо, - про це replyua.net стало відомо з публікацій інформаційного видання «Радіо Свобода».

Так, міжнародна правозахисна організація «Сирійська обсерваторія прав людини» повідомляє, що лише за сьогодні, дев’ятнадцяте листопада 2016 року, у районі Алеппо внаслідок обстрілів урядових військ загинули двадцять сім мирних мешканців. Днем раніше підконтрольні Асаду військовослужбовці зруйнували останню лікарню, яка ще функціонувала у східній частині Алеппо. Відтак, місто залишилось без жодного робочого медичного закладу, а під час атаки загинули двоє пацієнтів.

Нагадаємо, на початку поточного тижня сирійський уряд відновив наступ на частково контрольоване повстанцями Алеппо. До цього протягом кількох тижнів періодично оголошувались гуманітарні паузи – у цей час співробітники міжнародних організацій мали змогу привезти мирним мешканцям, яких у східному Алеппо налічується більше двохсот п’ятдесяти тисяч осіб, продукти харчування, медикаменти та питну воду.
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