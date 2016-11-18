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В Госдуме РФ придумали, как ослабить экономику маленькой, но богатой Швейцарии

В Госдуме РФ придумали, как ослабить экономику маленькой, но богатой Швейцарии
После того, как Швейцария ввела санкции против целого ряда чиновников РФ, депутаты Госдумы решили дать достойный ответ швейцарцам, призвав всех депутатов больше не покупать швейцарские часы, а те, что купили раньше продать, в знак солидарности.

Швейцарские власти решили пополнить санкционный список крымчанами, а точнее депутатами Госдумы, которые представляют в ней аннексированный Крым. Швейцарским финансовым учреждениям строго настрого запрещено вступать в какие-либо бизнес контакты с россиянами, против которых выставлены санкции. «Швейцария решила тоже поучаствовать в цирке, который затеяла Европа с США в отношении России, когда пошел поток санкций. В первую очередь эти санкции направлены на таких людей, как я, то есть крымчан, но я сыграл на опережение и еще раньше ввел санкции против Швейцарии, отказавшись от всего швейцарского, в том числе и от часов их производства», – рассказал депутат Госдумы, избранный в Крыму Андрей Козенко.

Как отмечалось ранее, ЕС запретил въезд на свою территорию всем депутатам Госдумы, которые избраны в Крыму и Севастополе.
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