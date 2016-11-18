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Россия пытается бороться с декоммунизацией в Украине через ООН

Россия пытается бороться с декоммунизацией в Украине через ООН
Третий комитет Организации Объединенных Наций сегодня принял резолюцию, направленную на борьбу с героизацией нацизма. Документ призывает все страны препятствовать любому поощрению нацизма, его приверженцев и нацистских организаций, как официальному, так и неофициальному, - об этом сообщает replyua.net.

Инициатором документа выступила Российская Федерация. Ее делегаты отметили, что поощрение нацизма во всех проявлениях оскорбляет память жертв Второй мировой войны и крайне негативно воздействует на сознание детей и молодежи. Резолюция содержит призыв ко всем странам-членам ООН бороться не только с проявлениями нацизма, но и «расизма, ксенофобии и нетерпимости, из них проистекающих». В документе указывается, что игнорирование этих явлений любым государством-членом Организации Объединенных Наций является прямым нарушением ее устава, а также других норм международного права.

По словам авторов документа, инициированного российскими делегатами, ООН должна бороться со всеми попытками «осквернения и разрушения памятников, установленных в честь борцов с нацизмом во время Второй мировой войны, а также незаконной эксгумацией или переносом останков таких лиц».
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