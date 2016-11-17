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У Росії готують новий державний переворот – письменники

У Росії готують новий державний переворот – письменники
Низка письменників-громадян Російської Федерації оприлюднили відкритого листа, в якому закликають громадськість запобігти новому державному перевороту, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, у зверненні, яке підписали Світлана Алексієвіч, Людмила Улицька, Володимир Войнович, Олександр Подрабінек та інші громадські та культурні діячі, йдеться про нову ініціативу російських політиків – кількома днями раніше депутат від партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов запропонував законопроект, який передбачає внесення змін до статті тринадцятої Конституції Російської Федерації. Нагадаємо, у цій статі міститься заборона встановлення єдиної державної ідеології. Автори звернення наголошують, що Миронов неодноразово виступав у якості «голови, що говорить», пробно озвучуючи ініціативи Кремля перед населенням.

На думку письменників, ухвалення таких змін до Конституції означатиме новий державний переворот. За їх словами, всі чудово розуміють, що встановлення єдиної державної ідеології є зручним та ефективним інструментом переслідування всіх інакомислячих. Відтак, активісти закликають громадськість перешкодити внесенню таких поправок до Конституції РФ.
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