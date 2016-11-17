«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію

Незважаючи на низку проросійських заяв новообраного президента США Дональда Трампа, здається, відносини між двома державами не поспішають налагоджуватись, - про це replyua.net інформує з посиланням на NewsAder.
Так, сьогодні, сімнадцятого листопада 2016 року, сенатор-демократ Бен Кардін заявив, що Конгрес має намір розробити масштабний і всеоб’ємлючий нормативний акт, який би заклав основи для «комплексної відповіді» Вашингтону на агресію Москви проти Сполучених Штатів, України та на території Сирії. За словами сенатора, «Росія – це дійсно серйозна проблема для нас, яку вже не можна продовжувати ігнорувати». Відтак Кардін наголосив, що Росія – не партнер, а хуліган, якого варто притягти до відповідальності. Політик зауважив, що акт, який він розробляє, має усесторонній характер і торкатиметься низки аспектів, у яких США можуть чинити тиск на РФ.
Повне розуміння і підтримку позиції демократів продемонстрували з цього питання і республіканці – так, сенатор Ліндсі Грем, один із основних кураторів напрямку зовнішньої політики у Республіканській партії, заявив про бажання провести спеціальні парламентські слухання з приводу втручання Російської Федерації у виборчий процес у США. На думку Грема, його держава зобов’язана реагувати на такі протиправні посягання.
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