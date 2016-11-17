валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію

«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію
Незважаючи на низку проросійських заяв новообраного президента США Дональда Трампа, здається, відносини між двома державами не поспішають налагоджуватись, - про це replyua.net інформує з посиланням на NewsAder.

Так, сьогодні, сімнадцятого листопада 2016 року, сенатор-демократ Бен Кардін заявив, що Конгрес має намір розробити масштабний і всеоб’ємлючий нормативний акт, який би заклав основи для «комплексної відповіді» Вашингтону на агресію Москви проти Сполучених Штатів, України та на території Сирії. За словами сенатора, «Росія – це дійсно серйозна проблема для нас, яку вже не можна продовжувати ігнорувати». Відтак Кардін наголосив, що Росія – не партнер, а хуліган, якого варто притягти до відповідальності. Політик зауважив, що акт, який він розробляє, має усесторонній характер і торкатиметься низки аспектів, у яких США можуть чинити тиск на РФ.

Повне розуміння і підтримку позиції демократів продемонстрували з цього питання і республіканці – так, сенатор Ліндсі Грем, один із основних кураторів напрямку зовнішньої політики у Республіканській партії, заявив про бажання провести спеціальні парламентські слухання з приводу втручання Російської Федерації у виборчий процес у США. На думку Грема, його держава зобов’язана реагувати на такі протиправні посягання.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 ноя 2016
18054

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ

16 ноя 2016
11698

У Білорусі намагаються виправдатись перед Україною за свою позицію в ООН

Білоруське зовнішньополітичне відомство намагається знайти прийнятне пояснення своїй позиції у голосуванні за резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму під егідою ООН, - про це replyua.net


Свежие новости

«Драна лисиця» та її друзі: політолог прокоментував скандальні заяви Ляшка і Саакашвілі

Західний експерт: з обранням Трампа вибрики Путіна завершаться

Портников объяснил, какое значение имеет первое решение Гаагского трибунала по Крыму

«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію

Любов закінчилась, так і не почавшись: у Кремлі вже відхрещуються від планів щодо зустрічі Путіна і Трампа

Платні політичні мітинги в Україні і їх замовники

Почему декоммунизация важнее украинизации: мнение журналиста

Экономика Украины демонстрирует рост уже третий квартал подряд, - Гройсман

Ейфорія закінчилась: москвичі вже не вірять у Трампа (відео)

Гройсман рассказал, каким будет государственный бюджет на 2017 год

Слава Рабинович: чергова перемога Путіна на шляху до Гааги

Решение о введении безвизового режима одобрено, - СМИ

Росія залишить окупований Крим без газу

Кремль решился на очередную эскалацию преступления - историк

Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні

Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність

В Крыму зомбируют детей культом войны и победобесия – правозащитница

В Киевской области подорожают маршрутки

Путин убежал, но преступления остались: суд в Гааге получил доказательства преступлений РФ в Крыму

Вальс заявил о распаде Евросоюза

 Новости за день