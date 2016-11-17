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Ейфорія закінчилась: москвичі вже не вірять у Трампа (відео)

Ейфорія закінчилась: москвичі вже не вірять у Трампа (відео)
Команда російського опозиційного журналіста Олександра Сотника черговий раз провела опитування на вулицях російської столиці з приводу ставлення до новобраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

Так, перехожим на вулицях поставили одне питання: «Чого Ви чекаєте від нового американського президента?». Незважаючи на аплодисменти у нелегітимній Державній Думі, якими зустрічали новину про обрання Трампа і гулянки, які з цього приводу влаштовував Жириновський, пересічні громадяни не відчувають ейфорії у зв’язку з тим, що господарем Білого Дому невдовзі стане Трамп. Дехто з опитаних заявив, що сподівається на поліпшення відносин, адже Трамп «краще за войовничу Клінтон». Але переважна більшість респондентів відповіли, що політикою особливо не цікавляться, тим більше американською. За їх словами, потрібно думати про власні вибори і про власного президента, а Сполучені Штати – суверенна держава і немає ніякої різниці, кого там обрали.

За словами Сотника, таке буває доволі рідко, але більшість респондентів виявились у своїх оцінках набагато більш тверезими, ніж російська влада і російські пропагандисти. Але особливо цікавим моментом є те, що мешканці столиці починають задумуватись про власні вибори.

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