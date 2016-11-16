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Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика
Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи допоможе це російським можновладцям уникнути міжнародного кримінального переслідування? – про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Цензор.нет».

Так, очільник Центру інформації про права людини Тетяна Печончик дала кілька коментарів з цього приводу. За словами експерта, по-перше, неможливо вийти того, у чому ти не перебував – Росія підписала, але не ратифікувала Римський статут, який визначає правові підстави функціонування Міжнародного кримінального суду. Тобто, всі гучні заяви з Кремля абсолютно ніяк не впливають на їх правовий статус.

По-друге, Путіна і його команду це не врятує, адже прокурора в Гаазі не хвилює країна походження злочинця. Відтак, коли щодо господаря Кремля буде видано ордер на арешт, його затримає будь-яка держава з тих, які ратифікували Статут і доправить до суду. Тим не менш, те, що відбувається зараз у Москві, на думку експерта, означає, що у Кремлі істерика. Ймовірно, там нарешті починають розуміти, що це серйозно, - підсумовує експерт.
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