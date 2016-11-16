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Блогер розповів як падають доходи спонсорів терористів

Блогер розповів як падають доходи спонсорів терористів
Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за фінансовим станом двох основних російських монополістів – «Газпрому» та «Роснафти», адже вони є основними наповнювачами державного бюджету РФ, і, як наслідок – головними спонсорами терористів на Донбасі, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Цього разу блогер приділив увагу «Газпрому», справи якого, здається, йдуть не надто добре. Наприклад, економісти порахували, що за поточний рік газова монополія видобула чотириста дев’ять мільярдів вісімсот мільйонів кубометрів газу. На перший погляд цифра вражає – якщо не порівнювати її з попередніми показниками. Наприклад, роком раніше обсяги видобутку становили на десять мільярдів кубометрів більше – чотириста вісім з половиною мільярдів, у 2014 році – чотириста сорок три мільярди, а у 2013 – чотириста вісімдесят сім мільярдів кубометрів.

Відповідно, доходи «Газпрому» теж демонструють стійку тенденцію до зниження – наприклад, за перші три квартали цього року монополія «заробила» понад двадцять один з половиною мільярд доларів, хоча у 2015 році ця цифра становила понад тридцять один мільярд, у 2014 році – понад сорок чотири мільярди, а у 2013 році – сорок вісім мільярдів. Звісно, на таку дрібноту як газифікація шкіл чи лікарень не вистачить, а на російську терористичну армію? – цікавиться блогер.
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