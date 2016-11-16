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Политолог о перспективе России предстать перед Гаагским трибуналом

Политолог о перспективе России предстать перед Гаагским трибуналом
О возможности начала судебного процесса над руководством Российской Федерации в Международном криминальном суде (Гаагском трибунале) можно будет говорить только после того, как прекратит существование нынешний режим Владимира Путина. Как сообщает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Начало такого судебного процесса станет возможным после того, как Россия потерпит поражение и падет путинский режим. Когда это может произойти? Возможно, спустя пару лет, а может быть, это займет несколько месяцев. Совершенно очевидно, что с точки зрения стратегии Россия уже проиграла войну в Украине. После оформления этого в качестве поражения режима (я уверен, что это произойдет при нас), все процессы начнут работать», - подчеркнул политический эксперт. Пионтковский также добавил, что работу над созданием юридической базы для будущего судебного процесса необходимо уже сейчас.

Отметим, что ранее Андрей Пионтковский уже определил самых главных «претендентов» на место на скамье подсудимых в Гаагском трибунале за преступления против Украины.

Несколько дней назад Гаагский трибунал определил действия России по захвату украинских территорий в Крыму и на востоке Украины, как военный конфликт против другого государства.

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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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