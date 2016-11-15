Медведєв шокований арештом Улюкаєва

Очільник російського уряду Дмитро Медведєв дав кілька коментарів з приводу затримання свого підлеглого, міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, за обвинуваченням у хабарництві, - про це інформує replyua.net, послуговуючись матеріалами порталу «Радіо Свобода».
Так, Медведєв наголосив, що арешт Улюкаєва – за межею його розуміння. До того ж, російський прем’єр зауважив, що ніхто, у тому числі – члени уряду, не має імунітету при вчиненні корупційних діянь. Арешт Улюкаєва викликав настільки серйозний резонанс, що навіть пролунало кілька голосів на користь того, аби розформувати уряд як такий. Відтак, кількома годинами пізніше речник російського президента Дмитро Песков зауважив, що розмови про колективну відповідальність – це абсурд. Зараз Путін дав згоду на звільнення опального міністра. Песков пояснив, що раніше глава російської держави не санкціонував відставку Улюкаєва, бо до того не було належних і достатніх підстав.
Крім того, Песков висловив надію, що таке гучне затримання не справить негативного впливу на інвестиційну привабливість Російської Федерації, адже навпаки свідчить про системну боротьбу з корупцією, навіть у найвищих ешелонах влади.
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