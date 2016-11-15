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Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається

Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається
Відоме західне видання Foreign Policy проаналізувало затримання міністра економрозвитку Російської Федерації Олексія Улюкаєва за звинуваченням у хабарництві і висунуло свої версії причин цієї події, - про це інформує replyua.net.

Наприклад, видання нагадує, що з часів розпаду Радянського Союзу це єдиний високопосадовець рівня міністра, якого затримували на території Росії. Якщо ж говорити про затримання діючого міністра – то такого не траплялось з часів арешту Лаврентія Берії у 1953 році. Відтак, для цієї гучної події потрібні причини. Тим не менш, більшість оглядачів не вірять у версію з хабарництвом Улюкаєва – так, заперечили її і опозиційний політик Олексій Навальний, і колишній російський олігарх Михайло Ходорковський.

За словами Григорія Явлінського, за допомогою арешту одного із останніх «системних лібералів» в уряді Путін намагається залякати опозицію і решту нелояльних йому особисто персон. «Арешт міністра свічить що з кожним із нас будь-якої миті може статись будь-що», - наголошує Явлінський. Бізнесовий сектор теж прокоментував цю новину, заявивши, що виглядає маячнею спроба взяти хабаря у одного із найбільш впливових російських функціонерів Ігоря Сечина за те, що вже місяць тому визнали цілком законним. Нагадаємо, версією слідства є те, що хабаря було передано чотирнадцятого листопада за дозвіл купівлі «Роснафтою» частини «Башнафти». Тим не менш, насправді такий дозвіл було надано ще місяць тому в ході відкритих слухань.
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