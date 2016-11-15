Зюганов сделал сенсационное заявление о правительстве России

Геннадий Зюганов, лидер коммунистов России, прокомментировал задержание Улюкаева и назвал ситуацию «омерзительной и удручающей», передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
По словам российского политика, он считает эту ситуацию просто отвратительной и не исключает, что после ареста Улюкаева все правительство под руководством Дмитрия Медведева ждет отставка. Коммунист отметил, что произошедшее – это инцидент у последней черты, а также сигнал того, что России нужна очень сильная команда, а нынешнее правительство пойдет в отставку. По мнению Зюганова, отставка может произойти совсем скоро. Напомним, что в ночь на вторник в РФ произошло громкое задержание – на взятке в два миллиона долларов попался Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ.
Деньги Улюкаев получил за положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить государственный пакет акций «Башнефти». Путин уже одобрил арест Улюкаева. Согласно российским законам, министр может загреметь в тюрьму на 15 лет. Кстати, Путин заявил, что «давно следил за Улюкаевым».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter