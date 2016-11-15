Медведев доложил Путину о задержании министра

В пресс-службе правительства России заявили о том, что «Дмитрий Медведев в курсе происходящего, и он уже поговорил об этом с президентом России», передает replyua.net.
Дмитрий Медведев доложил Путину о том, что несколько часов назад Алексея Улюкаева, министра экономического развития, задержали за получение взятки в размере двух миллионов долларов. Глава российского правительства во время беседы с Путиным подчеркнул, что нужно провести очень тщательное расследование этого инцидента. Напомним, что несколько часов назад Следственный комитет России задержал Улюкаева и выдвинул ему обвинения в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» сможет выкупить пакет акций «Башнефти». Между тем, взяточника уже начали защищать некоторые политики, чиновники и предприниматели.
В частности, Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, заявил о том, что он никогда бы не мог предложить, что Улюкаев берет взятки, и «в этом вопросе нужно разбираться». По мнению Титова, «иногда происходят ошибки, и такие дела рассыпаются еще до того, как попадают в суд».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter