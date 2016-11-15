валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития
Вчера вечером в России был задержан за крупную взятку министр экономразвития Алексей Улюкаев, сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники.

В Кремле пока осторожно комментируют громкое задержание, и несколько часов назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что обвинения, выдвинутые Улюкаеву, очень серьезные. По словам Пескова, такое обвинение требует серьезных доказательств. Когда журналисты поинтересовались у Пескова, повлияет ли арест Улюкаева на имидж всей страны, Песков уклонился от ответа на этот вопрос. «В любом случае, все эти вопросы может решить только суд», заявил пресс-секретарь. Нужно отметить, что министр экономразвития попался на взятке в два миллиона долларов.

В Следственном комитете несколько часов назад рассказали, что министр экономического развития России подозревается во взятке в особо крупных размерах – Улюкаеву дали два миллиона за то, чтобы его министерство дало положительную оценку для того, чтобы «Роснефть» смогла купить контрольный пакет акций крупной компании «Башнефть». По словам представителей Следственного комитета, они не исключают, что скоро будут задержаны еще несколько крупных чиновников из министерства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день