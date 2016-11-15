В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

Вчера вечером в России был задержан за крупную взятку министр экономразвития Алексей Улюкаев, сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники.
В Кремле пока осторожно комментируют громкое задержание, и несколько часов назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что обвинения, выдвинутые Улюкаеву, очень серьезные. По словам Пескова, такое обвинение требует серьезных доказательств. Когда журналисты поинтересовались у Пескова, повлияет ли арест Улюкаева на имидж всей страны, Песков уклонился от ответа на этот вопрос. «В любом случае, все эти вопросы может решить только суд», заявил пресс-секретарь. Нужно отметить, что министр экономразвития попался на взятке в два миллиона долларов.
В Следственном комитете несколько часов назад рассказали, что министр экономического развития России подозревается во взятке в особо крупных размерах – Улюкаеву дали два миллиона за то, чтобы его министерство дало положительную оценку для того, чтобы «Роснефть» смогла купить контрольный пакет акций крупной компании «Башнефть». По словам представителей Следственного комитета, они не исключают, что скоро будут задержаны еще несколько крупных чиновников из министерства.
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