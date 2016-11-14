Черговий провал Путіна: соратник Трампа заявив, що нова адміністрація вестиме переговори з Росією з позиції сили (відео)

У мережі з’являється все більше доказів того, що у Кремлі зарано раділи обранню республіканця Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу NewsAder.
Так, один із найближчих соратників Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, якому пророчать доволі високі посади у новій президентській адміністрації, дав прогнози щодо майбутнього американо-російських відносин. За словами Джуліані, йому не відомо ні про які контакти новообраного президента США з росіянами, принаймні, за останні три місяці передвиборної кампанії він їх не спостерігав. Більше того, Джуліані не заперечував бажання Трампа співпрацювати з Росією, проте наголосив, що ця співпраця матиме інший відтінок, ніж у демократів. Політик наголосив, що адміністрація Обами провалилась у багатьох аспектах відносин з Кремлем, бо говорила з позиції держави, яка урізає фінансування своїх збройних сил. Відтак, Трамп змінить цю ситуацію – він планує наростити військовий контингент до розміру, який США мали за президентства Рейгана: п’ятсот п’ятдесят тисяч військовослужбовців (зараз їх чотириста двадцять тисяч), триста п’ятдесят бойових кораблів, тисяча двісті винищувачів тощо.
До того ж, Джуліані наголосив, що Росія дарма сподівається на те, що США заберуть своїх вояків у складі батальйонів НАТО від російських кордонів. За словами політика, заяву Трампа з цього приводу трактували неправильно – він не говорив про зменшення членства в НАТО з боку США, а лише наголошував на необхідності того, щоб решта союзників також брала участь у військових кампаніях.
(про відносини з Росією йдеться з десятої хвилини відео)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter