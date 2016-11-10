Нусс: Путин начал кампанию по формированию негативного образа Украины у Трампа

Сегодня появилась свежая информация о задержании «украинских диверсантов» в Севастополе, и можно смело говорить о том, что сразу после выборов Путин занялся кампанией, направленной на формирование нового отношения к Украине у Дональда Трампа. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс.
По словам эксперта, нет никаких сомнений в том, что началась новая информационная кампания. Она направлена на то, чтобы у будущего президента США и его окружения выработался негативный образ Украины, и «задержание диверсантов» сразу после выборов – яркое тому подтверждение. «Мне кажется, что такие примитивные методы Кремля больше уже не сработают. ФСБ никогда не сможет представить доказательства того, что на территории аннексированного Крыма присутствуют диверсанты. Этих доказательств просто не существует», пишет Нусс.
По его мнению, относительно позиции Трампа он считает, что она будет формироваться на основе линии Республиканской партии, а эта позиция, как всем известно, является проукраинской.
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