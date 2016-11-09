Російський політичний оглядач про обрання Трампа: історія не витримає двох

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Колишній однокурсник російського президента Володимира Путіна Юрій Швець, який вже двадцять років тому емігрував до Сполучених Штатів, дав свої коментарі щодо новообраного президента Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Гордон».Так, за словами Швеця, Білий дім отримав доволі таки екзотичного і неординарного господаря. Більше того – Трамп абсолютно непередбачуваний, так звана «річ в собі». Власне, ніхто не знає чого від нього чекати наступної миті. Тим не менш, всередині країни новообраному президенту не дадуть розгулятись – тут існує противага у вигляді Конгресу, який буде стримувати найбільш необдумані ініціативи адміністрації Трампа. А от у зовнішній політиці у нього повністю розв’язані руки.Тим не менш, Швець наголошує, що в Російській Федерації дарма радіють перемозі Трампа. До цього у світі був один «екзотичний персонаж» - у Кремлі. Відтепер їх двоє, а «Болівар історії може не витримати двох». Якщо Путін сподівався «знюхатись» із Трампом, то зробити це буде не так легко, адже новообраний американський президент «зробив сам себе» і не може поважати «результат негативної селекції», який керує Кремлем. Продовжувати вибрики, які терпів Обама, не вдасться. Наостанок Швець нагадав одне з інтерв’ю з Трампом – коли його запитали, що він робитиме у разі, якщо російські літаки знову погрожуватимуть американським кораблям, він відповів коротко: «Дам наказ їх збивати».