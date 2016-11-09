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Блогер: чому не варто боятись Трампа або про перспективи американсько-російської дружби

Блогер: чому не варто боятись Трампа або про перспективи американсько-російської дружби
Блогер Едмон Дантес, коментуючи лемент користувачів українського сегменту соціальних мереж, закликає останніх не перейматись із-за обрання президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і пояснює, чому дружбі між Росією та США не судилось відбутися, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, блогер наголошує, що дійсно, Трамп – політик непередбачуваний. Проте цей президент буде перебувати під контролем партії республіканців, яка тепер має більшість у обох палатах парламенту. По-друге, навряд Москві світить тривала дружба з Вашингтоном. І справа тут не у тому, хто став господарем Білого Дому, а в самих росіянах. Навіть якби американським президентом став якийсь умовний Іванов з абсолютно проросійськими поглядами, за кілька місяців і він би став «ворогом». Якщо покопатись в новітній історії, не знайдемо жодного десятиліття коли б Росія чи СРСР підтримували нормальні стосунки з американцями – так, по парі років під час світових воєн, коли піддані Москви помирали з голоду. І зараз відомо, що обраний Кремлем шлях втримання влади – це постійна боротьба із вигаданим «зовнішнім ворогом». З огляду на те, що росіяни постійно «встають з колін», їх противником може бути лише велика держава, бажано – світовий лідер, озброєний не однією ядерною бомбою. Саме тому Москва і Вашингтон приречені на протистояння.

Блогер переконаний – мине півроку і Трампа в Кремлі будуть критикувати так же нещадно, як зараз Обаму. Тому зараз варто зберігати дописи російських чиновників у соціальних мережах – до літа їх цінність як потенційного дратівника росіян зросте у рази.
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