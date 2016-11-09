Трагедія на заводі в Росії, що виробляє «Буки»



Сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, в російському місті Єкатеринбург відбулась трагедія, - про це



Так, на місцевому заводі імені Калініна, на якому виробляють, в тому числі, і сумновідомі ЗРК «Бук», відбулась трагедія: у розпал робочого дня працівникам прямо на голову завалився дах. На момент надзвичайної події у цеху перебували сто дев’ятнадцять осіб. Відтак, сто одного із них евакуйовано, чотирнадцятьох вдалось витягти з-під завалів з травмами різного ступеня тяжкості. Ще чотирьох осіб врятувати не вдалося – лікарі повідомляють, що вони померли на місці.



Наразі на заводі продовжується робота із розчищення завалів, яка буде тривати до повного закінчення. На допомогу рятувальникам надішлють кілька кранів. Крім того, немає повної впевненості, що під завалами не перебувають люди – можливо, хтось із них зайшов у цех до колег у момент обвалу даху. Експерти називають три причини трагедії: по-перше, це зношеність даху, який було побудовано ще за радянських часів і з того часу жодного разу не відремонтовано, по-друге, доволі сильні снігопади, внаслідок яких конструкції було завалено товстим шаром снігу і по-третє, лінощі працівників заводу, які не захотіли зчищати сніг із даху.

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Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев Сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, в російському місті Єкатеринбург відбулась трагедія, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали By24.org.Так, на місцевому заводі імені Калініна, на якому виробляють, в тому числі, і сумновідомі ЗРК «Бук», відбулась трагедія: у розпал робочого дня працівникам прямо на голову завалився дах. На момент надзвичайної події у цеху перебували сто дев’ятнадцять осіб. Відтак, сто одного із них евакуйовано, чотирнадцятьох вдалось витягти з-під завалів з травмами різного ступеня тяжкості. Ще чотирьох осіб врятувати не вдалося – лікарі повідомляють, що вони померли на місці.Наразі на заводі продовжується робота із розчищення завалів, яка буде тривати до повного закінчення. На допомогу рятувальникам надішлють кілька кранів. Крім того, немає повної впевненості, що під завалами не перебувають люди – можливо, хтось із них зайшов у цех до колег у момент обвалу даху. Експерти називають три причини трагедії: по-перше, це зношеність даху, який було побудовано ще за радянських часів і з того часу жодного разу не відремонтовано, по-друге, доволі сильні снігопади, внаслідок яких конструкції було завалено товстим шаром снігу і по-третє, лінощі працівників заводу, які не захотіли зчищати сніг із даху.