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Жириновський знову відзначився, химерно прокоментувавши американські вибори (відео)

Жириновський знову відзначився, химерно прокоментувавши американські вибори (відео)
Лідер ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський не втомлюється дивувати оточуючих своїми химерними ініціативами і хамською поведінкою. Черговий його «перл» пов'язаний із президентськими виборами в США, - про це інформує replyua.net.

Так, даючи інтерв’ю одному із інформаційних агентств, Жириновський вирішив звернутись до кандидата від демократів Гіларі Клінтон англійською мовою. Політик заявив, що Клінтон «не стане президентом Сполучених Штатів Америки» і це є «бажанням всього цивілізованого світу». Причини для того прості – мовляв, кандидат від демократів «слабка і озлоблена». А от республіканцю Трампу Жириновський, ймовірно, відчуваючи духовну близькість, побажав перемоги і довгих років життя. На думку одіозного російського політика, Трамп на посаді президента буде гарним вибором «для американців, всього світу і зовсім трохи – для Росії».

Нагадаємо, вибори в Сполучених штатах Америки відбудуться вже за два дні, восьмого листопада 2016 року. Російська сторона неодноразово здійснювала спроби втрутитись у хід передвиборних перегонів, починаючи від кібер-атак і закінчуючи банальною «купівлею» певних політичних діячів. Відтак, днем раніше речник російського МЗС Марія Захарова зауважила, що американці «варті кращої передвиборної кампанії».


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