Националисты провели в Москве антипутинский марш, многих активистов задержали

В одном из московских районов, Люблино, сегодня утром, в «День народного единства», несколько сотен националистов устроили «Русский марш», сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники.
Во время митинга активисты скандировали «Сталин – это палач русского народа», «Чечня нам не указ», «Кадыров для нас не герой», «Путин во всем виноват». Такие же фразы были написаны на плакатах, которые пронесли националисты. Чуть позже в российских СМИ появилась информация о том, что полиция уже задержала нескольких националистов. Один из участников «Русского марша» отметил, что собравшиеся в Люблино протестуют против агрессии России в отношении Украины, а также против военной операции в Сирии.
По его словам, перед шествием полицейские успели отобрать все государственные флаги Украины, и заявили, что делают это для того, чтобы не было напряженности. Полиция задержала националистов, одетых в балаклавы, а также отобрала у митингующих цепи и пиротехнику. Чуть позже был арестован еще один молодой человек, который кричал в громкоговоритель, что митингующие должны идти к Кремлю.
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