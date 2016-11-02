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Виявляється, українського політолога на «Першому каналі» побив один із ватажків «ДНР» Бородай

Виявляється, українського політолога на «Першому каналі» побив один із ватажків «ДНР» Бородай
Як передає replyua.net, стали відомі подробиці закадрової бійки на «Першому каналі» РФ, що сталася минулого понеділка. Тоді, нагадаємо, в перерві ток-шоу «Час покаже» було скоєно напад на українського політолога В'ячеслава Ковтуна. Сьогодні в Facebook про подробиці побиття повідомив Олександр Борисов, колишній учасником ток-шоу.

Як написав Борисов, він «був присутній на передачі, і у самого виникло бажання лисому вставити в морду з проукраїнську позицію, висловлену ним». Нижче Борисов уточнив, хто саме напав на Ковтуна: «Мало отримав, я не встиг всього лише на 5-10 секунд, але Олександру руку потиснувши сказав: не встиг, ти мене випередив, але було красиво». Йдеться про Олександра Бородая, який палко полемізувати з політологом в ході ефіру, а в одній із перерв вирішив віч-на-віч поспілкуватися з Ковтуном, після чого не стримав емоції та накинувся та політолога з кулаками.

У ток-шоу Бородай заявляв, що з військами бойовиків готовий дійти до Києва і встановити там «русский мир», на що Ковтун, насміхаючись пропонував йому зробити це, питаючи, чому той все ще знаходиться в Москві.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
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