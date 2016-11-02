Виявляється, українського політолога на «Першому каналі» побив один із ватажків «ДНР» Бородай

Як передає replyua.net, стали відомі подробиці закадрової бійки на «Першому каналі» РФ, що сталася минулого понеділка. Тоді, нагадаємо, в перерві ток-шоу «Час покаже» було скоєно напад на українського політолога В'ячеслава Ковтуна. Сьогодні в Facebook про подробиці побиття повідомив Олександр Борисов, колишній учасником ток-шоу.
Як написав Борисов, він «був присутній на передачі, і у самого виникло бажання лисому вставити в морду з проукраїнську позицію, висловлену ним». Нижче Борисов уточнив, хто саме напав на Ковтуна: «Мало отримав, я не встиг всього лише на 5-10 секунд, але Олександру руку потиснувши сказав: не встиг, ти мене випередив, але було красиво». Йдеться про Олександра Бородая, який палко полемізувати з політологом в ході ефіру, а в одній із перерв вирішив віч-на-віч поспілкуватися з Ковтуном, після чого не стримав емоції та накинувся та політолога з кулаками.
У ток-шоу Бородай заявляв, що з військами бойовиків готовий дійти до Києва і встановити там «русский мир», на що Ковтун, насміхаючись пропонував йому зробити це, питаючи, чому той все ще знаходиться в Москві.
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