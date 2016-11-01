Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

На «трьох фантастичних шоу в Києві» ми не побачимо Філіпа Кіркорова, а Олександр Панайотов під питанням. Росія м'ялася зі своїм підтвердженням про участь в «Євробаченні 2017» в Києві до останнього, що викликало скандальні спекуляції і нервові пересуди. І майже в останній день сказала «так», передає replyua.net.
За довгих 60 років історії конкурсу сформувалися і детально розписані жорстким регламентом всі етапи, кроки, терміни та інші формальності. Час заявок від країн минав якраз в кінці жовтня, тому Росія, що називається, вплигнула в останній вагон.
Розізлився на «Євробачення» головний російський ідеолог і практик європісенної мрії Філіп Кіркоров, який курирував в цьому році варязький похід Сергія Лазарєва. Роками вигризаючи перемогу на конкурсі, пан Кіркоров не впорався з досадою від чергового «прольоту», обізвав «Євробачення», на яке весь час молився, «гнилою тусовкою», зарозуміло заявив, що «розчарований в цьому конкурсі», що «чути про нього більше не бажає, не хоче і не буде», і, що сам конкурс його «більше не цікавить».
Кандидатура Олександра Панайотова, якого наполегливо пророкують в російські євронадії після його несподіваного і яскравого «камбеку» в поточному сезоні російського «Голосу», названа «абсолютно неочевидними» людьми, що мають відношення до телекухні, на якій і буде прийматися рішення. Коротше кажучи, в Росії досі не знають точно, кого послати в Україну, щоправда інколи доносяться забіякуваті пропозиції послати то Йосипа Кобзона, то Наташу Корольову, то який-небудь червонопрапорний військовий хор з бутафорськими танками в якості реквізиту.
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