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Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»

Радили ж не їздити до Росії: українського політолога побили в гримерці скандального ток-шоу «Першого каналу»
Український політолог В'ячеслав Ковтун, який полюбляє бувати в Росії, був побитий в гримерці «Першого каналу» під час перерви ток-шоу «Час покаже». Про це в ефірі повідомив сам ведучий шоу Артем Шейнін, який раніше зізнавався у вбивстві людей, передає replyua.net.

За словами Шейніна, причиною побиття українця стало «промивання мозку і повне перекручення реальності», яке викликало негативні емоції у аудиторії. Під цим визначенням Шейнін мав на увазі висловлювання Ковтуна, який відстоював в ток-шоу проукраїнську позицію.

Ведучий заявив, що вибачається перед гостем за «потворну бійку в гримерці», «це неправильно», проте причиною все одно назвав «параноїдальну маячню, яка торжествує на Україні». Своїм же завданням Шейнін визначив «виведення чортів на чисту воду» та пообіцяв реагувати емоційно, якщо «маячня знову буде литися в ефірі російського телебачення».

Нагадаємо, що і Ковтун, і Шейнін вже потрапили в скандальні ситуації на російському телебаченні, проте українського політолога це не зупинило і він продовжує брати участь в пропагандистських ток-шоу РФ.

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