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Адвокат: с помощью Савченко РФ создает иллюзию безопасности

Адвокат: с помощью Савченко РФ создает иллюзию безопасности
Опасность визита Надежды Савченко в Москву заключается в том, что с помощью нардепа от Батькивщины РФ заманивает украинцев и рассказывает о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности, находясь на территории РФ. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Укринформ, об этом заявил Марк Фейгин, адвокат Савченко и Романа Сущенко.

По его словам, масштабная пиар-кампания, развернутая в России в связи с приездом Савченко, направлена на то, чтобы создать иллюзию, - мол, видите, в какой безопасности Надежда, значит, и другие украинцы могут свободно перемещаться в России. «Это абсолютная ложь, и наивная Надежда Викторовна искренне хотела кому-то помочь – в этом я не сомневаюсь, но РФ создала вокруг нее такой информационный фон, который сильно повредит в делах всех остальных политических заключенных», считает Фейгин.

Адвокат отметил, что Москва стремится к тому, чтобы показать всем, что между Украиной и Россией никакой войны нет, и это удается – люди получают картинку напряженности, но не войны. «Нужно предостеречь всех украинцев, которые собираются в Россию – там не так безопасно, и любой украинец может оказаться за решеткой», добавил адвокат.

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