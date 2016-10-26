Савченко и дипломаты ЕС прибыли в Москву

Несколькими часами ранее Надежда Савченко прибыла в Москву, чтобы следить за судебным процессом над Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Сева Бойко, журналист русской службы ВВС. Кроме того, на заседании Верховного суда РФ в Москве также находятся девять представителей посольств стран Евросоюза. По словам Бойко, и Савченко, и дипломаты будут наблюдать за судебным разбирательством – в суде рассматривается апелляция по делу незаконно осужденных граждан Украины. Чуть позже журналист сообщил, что Надежда Савченко без труда смогла попасть в зал заседаний, и в настоящий момент она находится в Верховном суде.
Напомним, что Путин подписал помилование в мае текущего года, и Савченко смогла вернуться в Украину. За несколько месяцев, проведенных на свободе, нардеп от Батькивщины успела побывать в нескольких странах, в том числе и в США, однако поездка в Москву стала первой после освобождения. Как стало известно, в Москве Савченко передвигается вполне свободно, никакого ажиотажа или непредвиденных ситуаций не возникло.
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