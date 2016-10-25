Скандал з дочкою чеченського олігарха набуває обертів

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Російське Міністерство освіти і науки прокоментувало недавні заяви двадцятидвохрічної Еліни Бажаєвою, дочки чеченського мільярдера Муси Бажаєва, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали, оприлюднені порталом «Лента.ру».Так, прес-секретар очільника Міністерства Андрій Ємельянов наголосив, що «такі слова і поведінка є недопустимими». На його думку, рішення ректора Московського державного інституту міжнародних відносин провести особисту виховну бесіду зі студенткою є дуже вдалим. До цього очільник ВНЗ, де навчається Бажаєва, Анатолій Торкунов повідомив, що на наступному тижні, коли він повернеться з відрядження, зі студенткою буде проведено виховну бесіду. Між тим, наразі не відомо, чи буде застосовано до Бажаєвої які-небудь заходи адміністративного характеру, у тому числі відрахування.Нагадаємо, днем раніше дочка чеченського олігарха Еліна Бажаєва у соціальній мережі поділилась своїми враженнями від візиту до Сполучених штатів. За її словами, у будь-якій державі краще, ніж в Росії, а думка про повернення до Москви її «пригнічує». Повідомлення викликало скандал у Російській Федерації. Зокрема, скандальний депутат Віталій Мілонов засудив позицію дівчини на пообіцяв прослідкувати, щоб «ноги її не було у Міністерстві закордонних справ».