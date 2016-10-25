Эксперт: от российского бюджета запахло войной

Бесконечный рост военных расходов в РФ свидетельствует о том, что запахло войной, причем настоящей, а не той, которая ведется только на бумаге. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет российский политический деятель Лев Шлосберг.
По его словам, в российском бюджете денег не хватает ни на что, но на войну их находят. «Стало известно, что в бюджете на будущий год должны появиться так называемые сирийские поправки – общий бюджет сократили, однако оборонные расходы, напротив, увеличили. Речь идет о сумме в 678 миллиардов рублей, и в открытой части госбюджета эти средства никто не увидит. Министерство финансов уже внесло соответствующие поправки на рассмотрение правительства, и конечное слово о войне будет за президентом», пишет Шлосберг.
Также эксперт отмечает, что общий бюджет будет увеличен с 2,3 триллионов до трех триллионов рублей. «Тающий бюджет изменяется, и изменения показали: ненасытный рост военных расходов продолжается на фоне падения социальных расходов. Такие расходы говорят об одном – война уже на пороге», добавляет политический деятель.
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