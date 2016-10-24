Троицкий: «выживальщики» должны подумать о достойной старости

Артемий Троицкий, известный музыкальный критик и журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что на написание этого материала его подтолкнули два «скандальных» события – выступление в Кембридже ведущего Владимира Познера и интервью Андрея Кончаловского, передает replyua.net. По словам Троицкого, он постарается написать ясно и коротко об этих двух гуманитариях, которые в силу некоторых причин пытаются оправдать путинский режим и призывают народ поддержать этот режим.
«Когда у Познера поинтересовались «негуманной» политикой Путина в Украине, Познер заявил, что нужно забыть о гуманности и помнить только об одной вещи – у России там имеются интересы. После такого заявления сразу вспоминается фраза, сказанная приятельницей Познера, с которой знаком и я. Она назвала главную черту Познера – survivor, и это слово точно перевести с английского нельзя, но можно сказать «выживальщик». Звучит коряво, но честно», отмечает Троицкий. По словам критика, Андрей Кончаловский, как и Познер, входит в этот «клуб», но, несмотря на скандальные заявления, к способностям этих двух людей нужно относиться с уважением.
«Я и сам прожил жизнь, не соблюдая осторожностей, а также не всегда проявляя принципиальность. И только сейчас мне захотелось высказаться. Это высказывание, вероятнее всего, закончится прекращением общения с двумя довольно приятными людьми, но я все равно скажу. Ну не могу я понять, почему два авторитетных, образованных и умных человека не могут не то, чтобы не говорить глупостей, но хотя бы промолчать? Почему им нужно было стать первыми учениками? Сотни очень скромных мастеров эфиров и слова, может быть, и хотят что-то сказать, но в нужном месте всегда промолчат», подчеркивает Троицкий.
Также он пишет: «Я ни секунды не верю в искренность поддержки Владимиром Познером и Андреем Кончаловским путинского режима и «благ от президента». Однако я верю в искренность соблюдения интересов. Но, позвольте, ребята, Кончаловский и Познер, вам уже по 80 лет или что-то около этого. Наверное, для вас уже пришло то время, когда надо вспомнить, что на свете есть более важные вещи, чем статусы богачей и первачей. Да вам больше уже и не надо! Куда вам? А, может быть, это все-таки контракт с адской властью? Ох, я не знаю».
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