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Над Африкою десантували російські бронемашини

Над Африкою десантували російські бронемашини
Перші навчання російських десантників в Африці тривають. І вперше в єгипетському Ель-Умаєде з транспортного літака Іл-76МД десантували п'ять бойових машин десанту БМД-2 і бронетранспортер БТР-Д з використанням парашутних безплатформових систем, інформує replyua.net.

На російсько-єгипетських антитерористичних навчаннях «Захисники дружби 2016» п'ять БМД-2 і один БТР-Д успішно приземлилися на майданчик десантування Таллет. Скидання машин відбулося на висоті 600 метрів над землею, зазначає «Інтерфакс». Єгипетські військові з двох літаків C-130 Hercules провели скидання двох джипів G12 на платформах Mark 5 на парашутних системах. Десантування проходило з висоти 400 метрів.

Крім того, група розвідників російських і єгипетських військовослужбовців провела розвідку позицій і вогневих засобів умовних терористів за підтримки винищувачів F-16 ВПС Єгипту. Висадка десанту на позиції противника проводилася з літаків Іл-76 та Casa на парашутних системах спеціального призначення «Арбалет-1», «Арбалет-2» і МС-5.

Нагадаємо, російсько-єгипетські навчання «Захисники дружби 2016» проходять під єгипетською Олександрією з 15 по 26 жовтня 2016 року.

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