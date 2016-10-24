Над Африкою десантували російські бронемашини

Перші навчання російських десантників в Африці тривають. І вперше в єгипетському Ель-Умаєде з транспортного літака Іл-76МД десантували п'ять бойових машин десанту БМД-2 і бронетранспортер БТР-Д з використанням парашутних безплатформових систем, інформує replyua.net.
На російсько-єгипетських антитерористичних навчаннях «Захисники дружби 2016» п'ять БМД-2 і один БТР-Д успішно приземлилися на майданчик десантування Таллет. Скидання машин відбулося на висоті 600 метрів над землею, зазначає «Інтерфакс». Єгипетські військові з двох літаків C-130 Hercules провели скидання двох джипів G12 на платформах Mark 5 на парашутних системах. Десантування проходило з висоти 400 метрів.
Крім того, група розвідників російських і єгипетських військовослужбовців провела розвідку позицій і вогневих засобів умовних терористів за підтримки винищувачів F-16 ВПС Єгипту. Висадка десанту на позиції противника проводилася з літаків Іл-76 та Casa на парашутних системах спеціального призначення «Арбалет-1», «Арбалет-2» і МС-5.
Нагадаємо, російсько-єгипетські навчання «Захисники дружби 2016» проходять під єгипетською Олександрією з 15 по 26 жовтня 2016 року.
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