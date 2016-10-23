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СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

У Санкт-Петербурзі вшановують вбивцю: на стіні з’явився портрет Мотороли

У Санкт-Петербурзі вшановують вбивцю: на стіні з’явився портрет Мотороли
У передмісті російського Санкт-Петербургу вшанували терориста Арсена Павлова, який був відомий також під прізвиськом «Моторола», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».

Так, графіті-портрет донецького терориста з’явився на стіні трансформаторної підстанції селища Металлострой. Вуличні художники зобразили чоловіка, віддалено схожого на Моторолу, у захисному шоломі і з рацією в руках. Поряд з цим малюнком покладено кілька гвоздик, а також встановлено лампадку та свічки.

Нагадаємо, уродженець і громадянин Російської Федерації Арсен Павлов з’явився у Харкові навесні 2014 року – там він намагався взяти участь у створенні «ХНР». Потім перебрався до окупованого Донецька, де очолював незаконне збройне формування «Спарта». Моторола неодноразово здійснював військові злочини, у тому числі катував та вбивав полонених українських солдатів та офіцерів. Був ліквідований кількома днями раніше у Донецьку шляхом підриву ліфту. Похований у Донецьку. Росіяни вважають Павлова національним героєм. Так, на його батьківщині на його честь влаштували з’їзд підлітків та молоді, а також звучали пропозиції назвати школу його іменем.
У Санкт-Петербурзі вшановують вбивцю: на стіні з’явився портрет Мотороли

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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23 окт 2016
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Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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