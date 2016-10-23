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Латвія внесла до чорного списку російського актора і співака Дмитра Пєвцова

Латвія внесла до чорного списку російського актора і співака Дмитра Пєвцова
Артист в листопаді мав виступити зі своєю групою «Картуш» на сцені «Будинку Москви» в латвійській столиці в рамках кінофестивалю «Московська прем'єра в Ризі», інформує replyua.net.

«На жаль, під час нашого фестивалю Дмитро Пєвцов зі своєю групою «Картуш» виступити не зможе. 19 і 20 листопада у нас були заплановані його концерти, а також прем'єра його нового художнього фільму. Однак, з незалежних від нас і абсолютно незрозумілих причин, Дмитро Пєвцов потрапив в чорний список і не зможе приїхати до Латвії, оскільки йому відмовлено в такому праві», - сказав директор Московського культурно-ділового центру «Будинок Москви» в Ризі Юрій Сілов.

Представник Дмитра Пєвцова Андрій Вертузаєв підтвердив скасування гастролей артиста в Латвії, проте, за його словами, офіційного повідомлення про внесення його в чорний список прибалтійської країни не надходило. «Інформація не має документального підтвердження. Я знаю, що наші гастролі там скасовані», - заявив Вертузаєв. Він уточнив, що в п'ятницю, 21 жовтня, йому подзвонили співробітники «Будинку Москви» в Ризі і повідомили, що їм надійшли вказівки скасувати концерт.

«Я на підставі існуючого договору попросив надати документи, на підставі чого пропонують скасувати концерт, і провести розрахунок за цим договором. Документи не було надано», - зазначив директор Пєвцова.

В даний час в чорному списку Латвії значаться кілька тисяч іноземців, включаючи росіян. Серед них знамениті політики, історики та діячі культури. Влітку 2014 року в список осіб, яким на невизначений термін заборонений в'їзд на територію республіки, були включені співаки Йосип Кобзон, Олег Газманов і Валерія. Пізніше МЗС і МВС Латвії додали в «стоп-лист» акторів Івана Охлобистіна і Михайла Пореченкова, політолога Костянтина Симонова, президента компанії «Газенергобуд», голови комісії Громадської Палати РФ з екології та охорони навколишнього середовища Сергія Черніна.

У п'ятницю на конференції «Балтійський форум» в Юрмалі була затримана і депортована з Латвії співробітниця російського інформагентства «Росія сьогодні» Елла Таранова, яка рішенням МВС країни була внесена до чорного списку республіки.

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