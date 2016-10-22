Саша Сотник: Росію ми вже втратили. Давайте дамо їй спокійно померти

Російський опозиційний блогер Олександр Сотник на своїй сторінці в Фейсбук поділився своїми спостереженнями щодо рівня державної пропаганди в РФ, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, Путін вкрав так багато, що не міг не вступити у певного роду конфлікт із населенням Росії. Саме тому він був змушений переключити їх увагу на інші речі, у даному випадку – на пропаганду війни. Про ядерний попіл розповідають з екранів телевізорів та лякають ядерною війною дітей в школі. І, зрештою, росіяни починають звикати до думки про конфлікт зі всім світом, уживаючись у психологію «оточеної фортеці».
Блогер наголошує, що опитування громадської думки вказали на готовність росіян воювати, але, при цьому, вони навіть і уявити не можуть, що їм хтось завдасть удару у відповідь. Населення РФ визнає за своїми збройними силами право «тренуватись» на території менших держав, але переконане, що поки Путін – президент, ніхто не посміє їх образити. Власне, не тільки російські телеглядачі, а і весь світ стикнувся із концентрованою пропагандою ненависті. Але якщо у росіян практично немає вибору, то цивілізований світ уже активно бореться з російськими пропагандистами, наприклад, закриваючи рахунки RT у Лондоні.
Дехто стверджує, що сильною стороною Путіна є тактика. Можливо, це так, але стратегічно він вже давно програв. Неможливо довгий час «годувати» населення ненавистю. Живий організм, яким є і суспільство, не може постійно споживати канцерогени – рано чи пізно він помре або захворіє. І цю хворобу вже зараз видно неозброєним оком. Ураження вже настільки масштабне, що глядач, навіть якщо його позбавити телевізора, все-одно прагнутиме отримати свою «дозу ненависті». Власне, Росію вже втрачено. Просто зараз треба дати їй шанс відійти у інший світ без глобальних потрясінь, - підсумовує блогер.
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