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Российские юмористы неудачно пошутили над американским президентом

Российские юмористы неудачно пошутили над американским президентом
В новом выпуске шоу «Уральские пельмени», которое транслируется по развлекательному каналу СТС, юмористы «от души» пошутили на Бараком Обамой, американским президентом. Как сообщает replyua.net, о неудачной шутке на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Варфоломеев. По словам российского журналиста, недавно на канале СТС был показан свежий выпуск «Уральских пельменей».

Варфоломеев отметил, что бывшие КВН-щики заявили со сцены: «Барак, уже в ноябре для вас все завершится, и вы можете спокойно возвращаться на родину и кушать бананы». По мнению журналиста, когда-то очень симпатичные «Уральские пельмени» превратились в настоящую помойку. Большинство пользователей полностью поддержали журналиста и отметили, что отказываются верить в то, что КВН-щики стали шутить про политику, и эта передача действительно была одной из лучших на российском ТВ.

Журналист отмечает, что несколько лет назад юмористы позволяли себе политические скетчи, и они были очень умными, но с тех пор утекло много воды. Один из пользователей считает, что все сказанное юмористами можно охарактеризовать одной фразой – «полная деградация».

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