Росія продовжує звинувачувати Бельгію у повітряних ударах в Сирії

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Російське оборонне відомство залишається на своїх позиціях і продовжує звинувачувати збройні сили Бельгії у нанесенні повітряних ударів по мирних мешканцях в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, сьогодні речник Міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков назвав заперечення бельгійської влади з цього приводу «жалюгідними виправданнями». За словами військового чиновника, ним були надані «вичерпні докази» того, що бомбардування селища Хасаджек, яке призвело до смерті шести мирних мешканців, було здійснене літаками збройних сил Бельгії. Ще раніше дипломатичного представника Брюсселя в Москві викликали до зовнішньополітичного відомства РФ для надання пояснень з цього приводу.Тим не менш, Брюссель наголошує, що російська сторона не надала жодних переконливих доказів причетності бельгійського повітряного флоту до летальних бомбардувань. Наприклад, ідентифікаційні номери літаків, названі російським оборонним відомством, не співпадають із номерами літаків, які належать Бельгії. Відтак бельгійський міністр оборони висловив надію, що Росія відкличе свої безпідставні звинувачення.