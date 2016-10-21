Чижов: Российские самолеты в Сирии никогда не целятся в мирных жителей

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе дал сегодня интервью журналисту BBC в отношении действий России в Сирии.
Владимир Чижов заявил, что он «удивлен» заявлением Дональда Туска о том, что стратегия России направлена на ослабление ЕС. «Мы заинтересованы в едином союзе, а не разобщенном. Также нам хочется, чтобы у ЕС была единая позиция и желание наладить отношения с Россией», - сообщил он. На просьбу журналиста BBC прокомментировать бомбардировки России Восточного Алеппо, Чижов заявил, что ВВС РФ вообще этого не делают. Журналист начал настаивать, заявив, что для всего мира уже очевидно, что ВВС РФ в Сирии есть и они бомбардируют Алеппо. Чижов вынужден был признать, что ВВС России в Сирии все же есть, но они в Алеппо бомбардируют только террористов, которых в этом регионе «остается все еще много». Рос Аткинс задал вопрос, почему при этих авиаударах, нацеленных на террористов, гибнут мирные жители, на что Чижов ответил: «Мы никогда не целимся в мирных жителей». Журналист заявил, что, независимо от того, в кого целились российские бомбардировщики в Сирии, факты говорят о том, что в Алеппо в течение последнего года погибли тысячи детей. Он спросил: «Являются ли смерти этих детей ценой отстаивания Россией своего положения в мире?». Чижов ответил: «Мы сейчас говорим не о месте, которое РФ занимает в мире. Это не является целью того, что она делает в Сирии. Россия лишь оказывает помощь в ответ на официальную просьбу легитимного сирийского правительства».
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