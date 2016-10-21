Матвиенко нашла новую причину аннексии Крыма

Россия боялась, что Украина запустит в порт Севастополя корабли НАТО, поэтому провела референдум в Крыму. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от Валентины Матвиенко в интервью крупному швейцарскому изданию. По словам спикера Совета Федерации, в 2014 году возникла угроза, когда Украина заявила о своей позиции – о том, что она хочет вступить в НАТО.
«Североатлантический альянс, в свою очередь, не стал заявлять о том, что Украина не сможет стать членом НАТО, и Россия не получила никаких гарантий того, что Украина останется внеблоковым государством», подчеркнула Матвиенко. Также она отметила, что, если бы российские власти вовремя не провели референдум на полуострове, через несколько месяцев корабли НАТО уже стояли бы в порту Севастополя, и РФ не могла допустить такого развития событий.
По мнению спикера Совфеда, если бы Россия вовремя не вмешалась, Киев атаковал бы полуостров Крым, и сейчас нельзя говорить об аннексии. «В Крыму, в основном, живут русские люди, которые реально боялись за свои жизни, поэтому пришли на референдум. Крымчане единогласно проголосовали за присоединение Крыма к РФ», подчеркнула Матвиенко.
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