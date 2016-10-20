Россияне стали лучше относиться к европейцам, украинцам и американцам, - опрос

Сотрудники «Левада-Центра» сообщают о том, что за последний год отношение россиян к Соединенным Штатам, Евросоюзу и к Украине заметно улучшилось, информирует replyua.net. Российский центр исследований провел новый опрос среди граждан России и оказалось, что они начали менять свое мнение не только о соседях, но и о европейцах и американцах.
По результатам последнего опроса, 38 процентов россиян относятся к Украине «в основном плохо», и это на четыре процента меньше, чем годом ранее. «Очень плохо» к Украине относятся 18 процентов жителей РФ, что на три процента меньше, чем в 2015 году. Четверть россиян заявили, что не испытывают к украинцам ничего, кроме положительных эмоций.
К США и Евросоюзу плохо относятся 45 и 41 процент россиян, и это на 2 и 4 процента меньше, чем по результатам опроса прошлого года. Однако только 20 процентов жителей России заявили, что относятся к американцам хорошо. Опрос проводился в конце сентября в 137 населенных пунктах России, и в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
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