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Киселев: отсветы памятника Грозному падут на величественную фигуру Путина

Киселев: отсветы памятника Грозному падут на величественную фигуру Путина
Памятники никогда не устанавливают ради тех, кто на них изображен, и, скорее, они требуются для того, чтобы прославлять какую-то эпоху, поэтому отсветы от памятника Грозному, установленному в Орле, обязательно падут на величественную фигуру Путина.

Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет Евгений Киселев. По словам российского журналиста, может быть, поэтому, новый памятник Ивану Грозному показывают только на местном телевидении, а государственные каналы пытаются меньше об этом говорить, ведь отсвет фигуры самого жестокого правителя может пасть и на фигуру правителя нынешнего.

«Фигура Путина все равно «упадет», вне зависимости от того, будут освещать или нет такое событие, как памятник Грозному. Сейчас начинается очень интересное время – снова двигают фигуры по кремлевской шахматной доске. Раньше Берию меняли на Меркулова, Молотова на Вышинского, а Хрущева на Кагановича и обратно. В настоящее время на кремлевской доске такие перестановки – в разведку посылают спикера, главу администрации назначают главным по птицам и зверям, кого-то просто увольняют, кого-то даже сажают», пишет Киселев.

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